16:16 | Футбол — РПЛ

Сборная России поздравила Дзюбу с титулом лучшего ассистента РПЛ

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2018/19. Он отдал 11 результативных передач. Сборная России поздравила форварда с этим достижением.

Поздравляем Артема Дзюбу с титулом лучшего ассистента Чемпионата России! - говорится в аккаунте национальной команды.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России 4 мая. Тогда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

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