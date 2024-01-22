Сбор судей РПЛ пройдет в Турции с 9 по 22 февраля

Как стало известно «СЭ», сбор судей РПЛ в этом году пройдет в Турции с 9 по 22 февраля. Рефери первой лиги отправятся в эту страну раньше: они будут готовиться к второй части сезона с 29 января по 7 февраля.

Глава департамента судейства Милорад Мажич и его заместитель Далибор Джурджевич окажутся в этот период одними из немногих представителей сербского футбола в Турции. Как известно, клубы из Сербии зимой срочно поменяли место сборов и предпочли полететь на Кипр. Из-за этого пришлось отменить несколько контрольных матчей с участием российских команд.

Скорее всего, к Мажичу и Джурджевичу присоединится их коллега по судейской бригаде, а ныне инструктор ФИФА по физической подготовке Милован Ристич. По некоторой информации, приглашение на сбор также получил турок Джюнейт Чакыр, возглавляющий судейский департамент Федерации футбола Грузии и входящий в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.