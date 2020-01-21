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Сайт РПЛ: «Спартак» отзаявил Джано

11:38
«Спартак» отзаявил полузащитника Джано Ананидзе. Фото Сайт РПЛ
«Спартак» отзаявил полузащитника Джано Ананидзе. Фото Сайт РПЛ

«Спартак» отзаявил полузащитника Джано Ананидзе. Это следует из информации на сайте Российской премьер-лиги. В рубрике «Отзаявки игроков» Джано числится покинувшим клуб сегодняшним числом — 21 января.

Ранее Теймураз Лепсая, представитель 27-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком».

В этом сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Он играет за «Спартак» с 2009 года.

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