Сайт РПЛ: «Спартак» отзаявил Джано

«Спартак» отзаявил полузащитника Джано Ананидзе. Это следует из информации на сайте Российской премьер-лиги. В рубрике «Отзаявки игроков» Джано числится покинувшим клуб сегодняшним числом — 21 января.

Ранее Теймураз Лепсая, представитель 27-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком».

В этом сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Он играет за «Спартак» с 2009 года.