Агент Сауся — о несостоявшемся переходе в ЦСКА: «Спартак» начал интересоваться Владом даже чуть раньше, чем армейцы»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Спартака» Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах по несостоявшемуся трансферу игрока из «Балтики» в ЦСКА.

«Обсуждать разговор с ЦСКА не вижу смысла, поскольку сделка не состоялась. «Спартак» начал интересоваться Владом даже чуть раньше армейцев. Но на тот момент у них не было главного тренера. Как только он был назначен, мы достаточно быстро обо всем договорились», — сказал Талаев «СЭ».

О трансфере Сауся из «Балтики» в «Спартак» было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.