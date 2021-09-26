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Сандро Шварц: «Варела заслужил звание лучшего игрока матча»

16:59
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«Динамо» Сандро Шварц после матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) оценил игру Гильермо Варелы, который был признан лучшим игроком.

«Динамо» Сандро Шварц после матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) оценил игру Гильермо Варелы, который был признан лучшим игроком.

— Сегодня Гильермо Варелу признали лучшим игроком. Уделяли ли особое внимание левом флангу Рубина? Там и Самошников, и Хвича.

— Да, перед игрой мы уделили особое внимание игрокам, которые играют на левом фланге: Самошников, Кварацхелия, игроки высоко класса. Для нас было важно нейтрализовать их сильные стороны. Считаю, что Гильермо хорошо в этом преуспел. Он сыграл смело, агрессивно, абсолютно заслуженно получил сегодня награду. Более того, он впереди создавал опасные моменты. Перед игрой, помимо того, что мы разбираем, мы каждому игроку отправляем нарезки соперников — тех игроков, которые играют на том фланге, на котором играют наши соперники, или игрокам по позициям.

— Отправляли вы Захаряну нарезку Костюкова, как правого защитника?

— У нас каждые игроки получают индивидуальные нарезки по игрокам соперника. Соответственно, у нас есть возможность подготовиться и все это просмотреть.

Голы забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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