Вратарь «Динамо» Лещук: «В первом тайме ничего не дали создать сопернику у наших ворот»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Рубином» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«В первом тайме ничего не дали создать сопернику у наших ворот. Во втором после 75 минуты ребята чуть подустали, наверное, потому что сегодня сыграли третью игру за неделю. Хорошо справились, сыграли на ноль, все молодцы».

Также Лещук высказался о партнере по команде Антоне Шунине.

«Антон Шунин очень профессиональный игрок. Он постоянно ходить в тренажерный зал. Сконцентрировано подходить к тренировочную процессу, поэтому вызывает большое уважение, что так отдается футболу. Сколько может, столько и будет играть».

У «Динамо» в активе 19 очков и второе место в турнирной таблице.