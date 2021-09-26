Шварц оценил игру Макарова в матче с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) оценил игру Дениса Макарова.

— Видели ли на тренировках у Дениса Макарова особый настрой сыграть против своих? И как оцените его игру?

— Мы не акцентировали внимание на том, что это его бывшая команда. Просто готовились к очередной нашей встрече. Также нужно отметить, что он очень хорошо отработал, усердно играл в обороне. Не только создавал моменты в атаке. Стоит отметить треугольник, который у них сложился на фланге, это Варела, Шиманьски и Макаров. Также при его участии в том числе состоялся первый забитый гол.

Голы забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.