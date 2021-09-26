Шварц оценил игру Макарова в матче с «Рубином»
16:55
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) оценил игру Дениса Макарова.
— Видели ли на тренировках у Дениса Макарова особый настрой сыграть против своих? И как оцените его игру?
— Мы не акцентировали внимание на том, что это его бывшая команда. Просто готовились к очередной нашей встрече. Также нужно отметить, что он очень хорошо отработал, усердно играл в обороне. Не только создавал моменты в атаке. Стоит отметить треугольник, который у них сложился на фланге, это Варела, Шиманьски и Макаров. Также при его участии в том числе состоялся первый забитый гол.
Голы забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.
Читайте также
Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю