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Шварц оценил игру Макарова в матче с «Рубином»

16:55
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) оценил игру Дениса Макарова.

— Видели ли на тренировках у Дениса Макарова особый настрой сыграть против своих? И как оцените его игру?

— Мы не акцентировали внимание на том, что это его бывшая команда. Просто готовились к очередной нашей встрече. Также нужно отметить, что он очень хорошо отработал, усердно играл в обороне. Не только создавал моменты в атаке. Стоит отметить треугольник, который у них сложился на фланге, это Варела, Шиманьски и Макаров. Также при его участии в том числе состоялся первый забитый гол.

Голы забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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