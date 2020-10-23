Сандро Шварц назвал цели «Динамо» на сезон

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, какие цели ставит перед собой и командой в этом сезоне.

— Каким будет футбол Сандро Шварца?

— Я говорил об этом с Бувачем и руководителями. Важно, что клуб поддерживает эту идею, с этим прицелом искали тренера — чтобы футбол был активным, энергичным. Но это не вопрос одного дня.

— Довольны подбором футболистов?

— Мне нужно получить полную картину. Что касается молодежи, то я увидел по первой тренировке, что они голодны до побед. У нас нет мыслей пополнять команду новыми игроками. Важно, чтобы этот состав почувствовал уверенность.

— Задача на сезон?

— Мои цели совпадают с целями клуба — быть успешными. Для начала надо определить промежуточные цели, которые тоже должны быть амбициозными.

— Как вы решили принять «Динамо»?

— Сначала последовало приглашение. Я получил пищу для размышлений. Потом мы дальше общались. Решение родилось довольно быстро.

— Сколько матчей «Динамо» вы уже увидели?

Очень много — на видео, какие-то в прямом эфире. Для записей потребовалось два блокнота.

— Проблема «Динамо» — позиционное нападение. Как ее решать?

— Считаю, что уровень футболистов позволяет решить ее. Будет работать над этим. (Константин Алексеев)