Самедов нанял бы Карреру, если бы был на посту спортивного директора "Спартака"

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" рассказал, что нанял бы на работу Массимо Карреру, если бы занимал пост спортивного директора красно-белых.

55-летний Массимо Каррера был помощником главного тренера "Ювентуса" Антонио Конте, а также и.о. главного тренера. Последним местом его работы был "Спартак", с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

– Сейчас болельщики требуют вернуть Карреру. Вы за то, чтобы вернуть Массимо?

– В руководстве "Спартака" много умных людей. Они разберутся.

– Но вы же хотите занять пост спортивного директора.

– То есть хочу ли я занять пост спортивного директора "Спартака"? Я готов!

– Вы бы наняли Массимо?

– Думаю, да.

– А в чем логика?

– Логика в том, что он дал результат и что его любят болельщики.

– Вы понимаете, почему его уволили? Какие события к этому привели?

– Я так понимаю, не устраивал результат. (Сергей Егоров)

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