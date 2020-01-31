Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»
22:50
Полузащитник «Андерлехта» Алексис Салемакерс перешел в «Милан» на правах аренды с опцией последующего выкупа, информирует сайт «россонери».
Ранее сообщалось, что 20-летним хавбеком интересовался ЦСКА. «Андерлехт» хотел за игрока 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салемакерс провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
Official Statement: Alexis Saelemaekers ?? https://t.co/dVWRPgyrjG— AC Milan (@acmilan) January 31, 2020
Comunicato Ufficiale: Alexis Saelemaekers ?? https://t.co/rCHPdu2K7a#SempreMilan pic.twitter.com/IsGUh860Yn
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