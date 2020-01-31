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Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»

22:50
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Полузащитник «Андерлехта» Алексис Салемакерс перешел в «Милан» на правах аренды с опцией последующего выкупа, информирует сайт «россонери».

Ранее сообщалось, что 20-летним хавбеком интересовался ЦСКА. «Андерлехт» хотел за игрока 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салемакерс провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

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