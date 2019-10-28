Сафонов вспомнил свой первый матч в РПЛ

Вратарь «Краснодара», а также молодежной сборной России Матвей Сафонов отметил, что после первой игры в РПЛ мечтал вернуться на этот уровень вновь.

— Первый матч в Премьер-лиге? — Помню. Рубились с «Амкаром», сыграли 1:1, — рассказал в интервью клубной пресс-службе Сафонов. — Моя единственная игра за основу «Краснодара» в сезоне 2017/18. Когда провел ее, понял, что хочу вернуться на этот уровень снова. Стремился к этому, работал и примерно через год получил следующий шанс. Вернулся в Премьер-лигу — это было большое счастье!

В какой момент узнал, что займу место в воротах? — На базе, на установке перед игрой. Дорогу к стадиону не забуду никогда: показалось, что ехали целую вечность! Очень переживал, меня трясло. Но как только вышел на поле, волнение испарилось.

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