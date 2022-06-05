Сафонов включил двух зенитовцев в топ-3 игроков сезона РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не стал называть коллег по амплуа при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата вратарь «быков» назвал первым полузащитника краснодарцев Эдуарда Сперцяна, а также включил в тройку двух футболистов «Зенита» — экс-форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева и защитника Дмитрия Чистякова.

«Краснодар»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

При этом Сперцян и еще два игрока «Краснодара» выбрали Сафонова лучшим, еще три одноклубника поставили голкипера на второе место, а один — на третье.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».