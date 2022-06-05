Пять футболистов ЦСКА назвали зенитовца Клаудиньо лучшим в чемпионате

Футболисты ЦСКА отдали победу полузащитнику «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата пять армейцев поставили Клаудиньо на первое место, еще по разу бразилец был назван на втором и третьем.

Лучшим зенитовца определили Яка Бийол, Алан Дзагоев, Игорь Дивеев, Антон Заболотный и Чидера Эджуке.

Среди других первыми упоминались: защитник ЦСКА Марио Фернандес (дважды), вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, а также Эджуке, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и форвард «Зенита» Малком.

ЦСКА: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Статистика Клаудиньо — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».