В «Краснодаре» назвали Сафонова лучшим игроком чемпионата

Футболисты «Краснодара» отдали победу вратарю Матвею Сафонову при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата голкипер «быков» получил от своих одноклубников 3 первых места, 3 вторых и 1 третье. Полузащитник краснодарцев Эдуард Сперцян — 3, 2 и 0 соответственно.

Сам Сафонов назвал такую тройку: Сперцян, Иван Сергеев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»). А Сперцян выбрал такой топ-3: Александр Черников («Краснодар»), Сафонов, Клаудиньо («Зенит»).

«Краснодар»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Статистика Сафонова — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».