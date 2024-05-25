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Сегодня, 21:27

Сафонов сравнил игру с «Динамо» с матчем Лиги чемпионов

Зарина Халимхонова
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сравнил матч против «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ с игрой Лиги чемпионов.

— Самый яркий матч для тебя за сезон?

— Мой привоз с «Ростова». Для меня самый яркий, потому что я ошибся, а команда просто лучшая, меня спасла.

— Ты можешь сказать, что ты всерьез прогрессировал в этом сезоне?

— Я не могу сказать, что стал наголову сильнее. Я стал спокойнее и поэтому по-другому начал восприниматься футбол.

— А с чем это связано? Прошлой весной ты не мог разобраться, почему есть какие-то ошибки. Разобрался?

— Видимо, да. Пока что не было особо ошибок. Было парочку, но по сравнению с прошлым сезоном их меньше, это хороший показатель. В этом плане спрогрессировал, стал надежнее.

— Скажи, ты играл в Лиге чемпионов. Мог бы ты сравнить антураж сегодняшнего матча с тем, что было там? Или это другие люди?

— Если включить вначале гимн Лиги чемпионов, то это примерно то же самое. Относительно. Сегодня была колоссальная поддержка со стороны наших болельщиков. Это точно похоже на то, что происходило в Лиге чемпионов. Ощущение от каждого, насколько он чувствует. Игра в Лиге чемпионов не может оставить тебя равнодушным вообще, ты слышишь гимн и начинаешь волноваться, — сказал Сафонов.

После победы над бело-голубыми «Краснодар» (56 очков) занял второе место в РПЛ. «Динамо» (56) стало третьим, а чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит» (57).

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Зенит

 21
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Джон Кордоба

Краснодар

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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 25 1 4
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