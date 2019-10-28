Сафонов рассказал о татуировке с гладиатором и желании сделать «Краснодар» топ-клубом

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отметил, что ему нравится идеология гладиаторов.

«Гладиатор, — сказал Сафонов в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». - Мне нравится идеология: выходишь каждый раз на арену бороться за жизнь. Если не выиграешь — просто умрешь».

«Мы здесь на золотой цепи? У меня нет такого ощущения. Потому что мне говорят: будет хорошее предложение, ты захочешь — мы тебя отпустим без проблем. Можно стать намного лучше здесь. И пока есть возможность, нужно оставаться здесь».

«Галицкий как наш папа — отпустит всех, когда исполнится 18 лет. Никто держать нас не будет».

«Когда мне говорят: вот перейдешь в Европу в топ-клуб... А почему мы не можем наш клуб сделать топовым?»

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