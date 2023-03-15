Сафонов назвал трех иностранных новичков РПЛ, наиболее ярко проявивших себя

Агент Алексей Сафонов назвал наиболее ярко проявивших себя иностранных новичков РПЛ.

«Какой из иностранных новичков, пришедших зимой в РПЛ, пока проявил себя ярче всего, на мой взгляд? Одного не могу назвать. Мне понравился Тавареш из «Спартака», понравился защитник «Зенита» Ренан, которого все в «Реал» сватают. И Кади Боржес, забивший два гола за «Краснодар». Вот эти три человека мне понравились», — цитирует Сафонова Legalbet.

22-летний Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики». 19-летний Ренан до «Зенита» выступал в «Коринтиансе», а 26-летний новичок «Краснодара» Кади Боржес ранее играл за «Карабах».