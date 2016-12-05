15:07 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

С избиением на матче "Локомотив" – "Терек" разбирается полиция

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В понедельник в интернете появилось видео, на котором двое молодых людей со следами побоев на лицах находятся на гостевом секторе стадиона "Локомотив" в ходе матча 17-го тура РФПЛ – предположительно в окружении фанатов "Терека". Авторы видео в нецензурных выражениях спрашивают задержанных, зачем они "сюда пришли". В ответ один из молодых людей говорит "за баннером".

В "Локомотиве" известно об инциденте, однако фан-движение не может по ролику установить личности двух болельщиков. По информации "СЭ", на место происшествия была оперативно вызвана полиция. Потерпевшие дали показания.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Локомотив - Терек, наверное?

15:15 5 декабря

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