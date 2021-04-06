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Рыжиков проходит стажировку в «Рубине»

15:18
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прибыл в расположение клуба, за который выступал с 2008 по 2018 год. 

40-летний Рыжиков проходит стажировку в штабе Леонида Слуцкого.

«Сергей Рыжиков в эти дни проходит стажировку в тренерском штабе Леонида Викторовича», - говорится в сообщении «Рубина» в Instagram.

В сезоне 2020/2021 40-летний вратарь выступал в составе «Тамбова», но 9 марта объявил об уходе из клуба и заявил, что завершит карьеру футболиста.

В конце марта стало известно, что Рыжиков может возглавить клуб ПФЛ.

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