Рыскин против встречи с Мажичем в паузу на матчи сборной: «Не будет тренерского штаба и лидеров»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о предстоящей встрече с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

«Встреча с Мажичем в паузу на сборные? Это когда не будет тренерского штаба и лидеров команды, которые вызваны в национальную команду? С таким же успехом можно провести встречу, когда команда уйдет в отпуск, чтобы еще меньше было неудобных вопросов», — сказал Рыскин «СЭ».

Специалист раскритиковал работу арбитров после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3). По словам Рыскина, в клубе «чувствуют себя идиотами». Также не удовлетворены работой арбитров в «Динамо» Махачкала. Клуб даже написал по этому поводу открытое письмо.

Константин Передерий