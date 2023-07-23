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Сегодня, 05:15

Рыков: «Медина — не первый случай подобного перехода. Мы же видели, как Данни перешел из «Динамо» в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Мы же видели, как Данни перешел из «Динамо» в «Зенит». То есть Медина — это не первый случай подобного перехода. Мне кажется, это слишком раздувают медийно. Понятно, что болельщикам такие истории неприятны — я понимаю их негодование. Но здесь надо знать всю правду. Может быть, его что-то не устраивало в команде — коллектив, неуютная атмосфера. А по Марио тем более не знаю. Вроде он говорил, что его всё устраивало в ЦСКА», — приводит слова Рыкова «Известия».

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июня 2023 года. 26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Источник: https://iz.ru/1548122/aleksei-fomin/shunin-dlia-menia-primer-ostalsia-v-dinamo-imeia-mnogo-predlozhenii
Владимир Рыков
Мигель Данни
Хесус Медина
ФК Динамо (Москва)
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

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