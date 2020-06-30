Рыбус пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за травмы

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус пропустит матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Крыльями Советов» из-за травмы, сообщается в Twitter московского клуба.

Польский хавбек получил растяжение коленных связок в матче 24-го тура с «Рубином».

Наш состав на #ЛокоКрылья ??



Сегодняшнюю игру пропустит @maciej31rybus, который в прошлой встрече получил травму: растяжение коленных связок ? pic.twitter.com/8RusnG6sHD — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 30, 2020

В текущем сезоне Рыбус провел за «Локомотив» 23 встречи во всех турнирах, отдал четыре голевые передачи.