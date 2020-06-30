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Рыбус пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за травмы

30 июня 2020, 17:14
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус пропустит матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Крыльями Советов» из-за травмы, сообщается в Twitter московского клуба.

Польский хавбек получил растяжение коленных связок в матче 24-го тура с «Рубином».

В текущем сезоне Рыбус провел за «Локомотив» 23 встречи во всех турнирах, отдал четыре голевые передачи.

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