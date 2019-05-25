Руслан Нигматуллин: "Селихов просто вратарь более высокого класса, чем Левашов"

Бывший голкипер "Спартака"​ Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" отметил, что вратарь Александр Селихов сильнее, чем Михаил Левашов, которого красно-белые хотят приобрести у тульского "Арсенала".

– Кто все-таки будет первым номером "Спартака" в следующем сезоне?

– Ясно, что Кононов приглашает Левашова не на скамейку. Михаил свой шанс, естественно, получит. Но если оценивать по вратарским аспектам, то Селихов сильнее.

– Намного?

– Селихов просто вратарь более высокого класса. Он уже показывал свой уровень в матчах за "Спартак". Левашов же проводил хорошие матчи за "Арсенал". А уровень давления на вратаря в этих командах совершенно разный. Я смогу однозначно ответить на ваш вопрос, когда увижу, как и тот и другой будут защищать красно-белых в следующем сезоне. (Виталий Айрапетов)

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