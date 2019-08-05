Руслан Нигматуллин: "Максименко отлично проводит сезон и приносит "Спартаку" очки"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин похвалил игру голкипера красно-белых Александра Максименко. В нынешнем сезоне Максименко провел в РПЛ четыре полных матча и пропустил четыре мяча.

– В конце прошлого сезона вы вступились за Максименко после того, как главный тренер красно-белых Олег Кононов журил молодого вратаря на пресс-конференции. Оказались правы?

– Я просто не совсем понимал, почему так критикуют Максименко. Парню всего 21 год. Опытные голкиперы не застрахованы от ошибок, а он еще довольно молод. Хотя каких-то чудовищных ляпов я не замечал. Да, были у него определенные спады. Однако этот сезон он проводит просто отлично! Главное – приносит "Спартаку" очки. Подчеркиваю, именно очки. Ведь Максименко совершил пару судьбоносных сэйвов, которые повлияли на результат. В принципе, это и требуется от вратаря такого клуба, как "Спартак". (Виталий Айрапетов)

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