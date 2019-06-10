Руслан Камболов: "Спасибо "Рубину", что заставил поверить в себя"

Новичок "Краснодара" Руслан Камболов выступил с заявлением, в котором поблагодарил "Рубин" и болельщиков за многолетнюю поддержку.

– Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент это самый яркий этап, – цитирует Камболова пресс-служба казанского клуба.

Спасибо "Рубину", который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в Премьер-лиге, а затем и в национальной сборной России.

Спасибо большое болельщикам, руководству, партнерам, всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру. Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, "Рубин"!

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