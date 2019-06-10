"Краснодар" объявил о переходе Камболова

Защитник "Рубина" Руслан Камболов стал игроком "Краснодара".
Контракт с игроком сборной России подписан сроком на 2 года, сообщает пресс-служба "быков". В ближайшее время 29-летний защитник присоединится к "Краснодару" и начнет готовиться к старту сезона-2019/2020.
В сезоне 2018/19 Руслан Камболов провел 29 матчей за казанский клуб, в 26 из них выйдя в стартовом составе. На счету футболиста 7 желтых карточек.
Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 июня 2019 г.
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk
Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74
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