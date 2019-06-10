"Краснодар" объявил о переходе Камболова

Защитник "Рубина" Руслан Камболов стал игроком "Краснодара".

Контракт с игроком сборной России подписан сроком на 2 года, сообщает пресс-служба "быков". В ближайшее время 29-летний защитник присоединится к "Краснодару" и начнет готовиться к старту сезона-2019/2020.

В сезоне 2018/19 Руслан Камболов провел 29 матчей за казанский клуб, в 26 из них выйдя в стартовом составе. На счету футболиста 7 желтых карточек.