Полузащитник «Рубина» Кабутов: «Мне непонятно, почему назначен пенальти»

Полузащитник «Рубина» Руслан Кабутов ответил на вопрос о назначенном пенальти в ворота его команды в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Одиннадцатиметровый удар реализовал Эсекьель Барко.

«Пенальти? Мне кажется, что если есть отскок от ноги, то пенальти нет. Мне непонятно, почему назначен пенальти», — сказал Кабутов после матча.

В следующей игре «Рубин» встретится с «Крыльями Советов» 13 сентября.