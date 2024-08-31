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Гендиректор «Спартака» рассказал об отсутствии подвижек в ситуации с Промесом

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) ответил на вопрос об изменениях в ситуации с экс-форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Никаких существенных событий не произошло. Он тренируется, но из Эмиратов его не выпускают», — заявил Малышев.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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