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Руководство РФС обратилось в комитет по этике по поводу высказывания генерального директора «Зенита» Медведева

11:04
Евгений Гинер и Александр Медведев (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер и Александр Медведев (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева на основании обращения «Спартака», информирует служба коммуникаций РФС.

Александр Медведев и&nbsp;Леонид Федун.«Спартак» обиделся на «Зенит» из-за слов Медведева. Подробности

После матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4) в сети появилосьо видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев в интервью ТАСС заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака».

В среду, 8 июля, в распоряжении «СЭ» появилось письмо в адрес председателя комитета по этике РФС Семена Андреева за подписью зампредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова с просьбой дать оценку словам Медведева. Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что болельщики красно-белых возмущены высказываниями Медведева.

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