Оганесян покидает «Локомотив». Он работал в клубе с 2004 года

Руководитель программы развития молодежного футбола «Локомотива» Саркис Оганесян покидает клуб из-за завершения срока действия контракта, сообщает пресс-служба железнодорожников.

53-летний менеджер работал в системе «Локомотива» с 2004 года. За это время Оганесян был тренером, работал в селекционном отделе клуба, а также занимался программой развития молодежного футбола.

Оганесян выступал в «Локомотиве» в качестве футболиста, проведя за клуб более ста матчей. В составе железнодорожников он становился обладателем Кубка России в 1996 году, а также дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.