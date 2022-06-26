Оганесян покидает «Локомотив». Он работал в клубе с 2004 года
Оганесян уходит из «Локомотива»
Руководитель программы развития молодежного футбола «Локомотива» Саркис Оганесян покидает клуб из-за завершения срока действия контракта, сообщает пресс-служба железнодорожников.
53-летний менеджер работал в системе «Локомотива» с 2004 года. За это время Оганесян был тренером, работал в селекционном отделе клуба, а также занимался программой развития молодежного футбола.
Оганесян выступал в «Локомотиве» в качестве футболиста, проведя за клуб более ста матчей. В составе железнодорожников он становился обладателем Кубка России в 1996 году, а также дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.
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4
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|0
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|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
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|0
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|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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