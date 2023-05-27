Масалитин: «ЦСКА кровь из носу надо одерживать победу над «Краснодаром»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче между армейцами и «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

«ЦСКА нужно побеждать, если команда хочет претендовать на серебряные медали. Надо доказать болельщикам, что со «Спартаком» была осечка. «Краснодар» постепенно находит свою игру после смены тренера, команда становится кусачей и неприятной. «Зенит» уже ощутил на себе этот факт. Клуб стабилизирует состав, пока имеет право спокойно проигрывать. Поражение особой роли не сыграет. ЦСКА кровь из носу надо одерживать победу. Парням надо доставать последние силы и показывать результат. «Спартак» показал, что сильные стороны ЦСКА можно нейтрализовать», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Масалитина.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в субботу, 27 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Краснодар» с 46 очками идет шестым.