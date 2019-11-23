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«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы

12:44
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 17-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Марков, Микелтадзе.

Запасные: Коновалов, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Мак, Краневиттер.

Рубин — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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