«Рубин» в гостях выиграл у «Ротора»

«Ротор» на своем поле проиграл «Рубину» (1:3) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе гостей голы забили нападающий Джордже Деспотович, полузащитник Хвича Кварацхелия и хавбек Олег Шатов. У «Ротора» единственный мяч на свой счет записал форвард Джуниор Фламарион.

«Рубин» с 14 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 16-я строчка и два балла.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Рубин» (Казань) — 1:3 (0:1)

Голы: Деспотович, 42 (0:1). Кварацхелия, 59 (0:2). Фламарион, 61 (1:2). Шатов, 75 — с пенальти (1:3).

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Манучарян, Гогуа, Матрикарди (Кожемякин, 85), Алейник, Песегов, С.В.Макаров, Колесниченко (Микелтадзе, 53), Николаев (Донцов, 90), Фламарион.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов (Иг.Коновалов, 79), Зуев (Самошников, 79), Д.Макаров (Бакаев, 71), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 83).

Предупреждения: Старфельт, 20. Манучарян, 23. Кверквелия, 30. Николаев, 40. Зуев, 52. Абильдгор, 89.

Удаление: Манучарян, 48.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Богданов (Верея).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).

27 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».