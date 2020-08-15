На 31-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» арбитр Алексей Сухой не зафиксировал фол со стороны Емельянова, боровшегося за мяч с Абильдгором. В его действия вмешался видеоассистент Алексей Матюнин — судья пошел к монитору смотреть повторы.

«Рубин» — «Урал».

Сухой долго не мог определиться, но в итоге решил, что Емельянов задержал соперника рукой, указал на 11-метровую отметку и наказал игрока «Урала» желтой карточкой. (Александр Бобров)