Стали известны составы «Рубина» и «Урала» на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ.

Отметим, что вместо главного тренера казанцев, Леонида Слуцкого, дисквалифицированного на две игры (одну — условно) за критику арбитра Сергея Иванова после поражения от «Локомотива» (0:2), командой будет руководить Олег Веретенников.

В стартовом составе «Урала» появится защитник Владимир Рыков, о подписании контракта с которым было объявлено в пятницу, 14 августа.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Иг. Коновалов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Тарасов, Могилевец, Подберезкин, Закиров, Макаров, Давиташвили, Деспотович, Косарев.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Аугустыняк, Панюков.

Запасные: Помазун, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Эль-Кабир, Мишкич, Шаболин, Караев, Юсупов.