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«Рубин» — «Урал»: почему отменен гол гостей?

16:57
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На 58-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» гости забили второй гол, но он вскоре был отменен после вмешательства видеоассистентов Алексея Матюнина и Александра Богданова.

Они определили, что в момент паса партнера нападающий «Урала» Панюков немного забежал за линию офсайда. После этого он нанес удар по воротам. В итоге было зафиксировано положение «вне игры» и назначен свободный удар. (Александр Бобров)

Рубин — Урал

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