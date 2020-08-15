«Рубин» — «Урал»: почему отменен гол гостей?
16:57
На 58-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» гости забили второй гол, но он вскоре был отменен после вмешательства видеоассистентов Алексея Матюнина и Александра Богданова.
Они определили, что в момент паса партнера нападающий «Урала» Панюков немного забежал за линию офсайда. После этого он нанес удар по воротам. В итоге было зафиксировано положение «вне игры» и назначен свободный удар. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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