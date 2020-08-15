«Рубин» — «Урал»: почему не назначены пенальти после падений Хвичи?
16:40
На 15-й и 45+1-й минутах матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» в штрафной площади гостей падал Хвича Кварацхелия. Оба раза арбитр Алексей Сухой продолжил игру, не назначив пенальти. Видеоассистент Алексей Матюнин в его действия не вмешался.
Правильно ли поступили судьи? Во втором случае Сухой поступил правильно, не зафиксировав фол со стороны защитника «Урала». Что касается первого эпизода, нужны повторы с других ракурсов. Возможно, они оказались в распоряжении ВАР Матюнина, и тот решил, что нарушения правил в ногах нет. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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