В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы одержали победу в первом туре и сыграли с тамбовчанами вничью во втором.

Следить за матчем «Рубин» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Тамбов»