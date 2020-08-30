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«Рубин» — «Тамбов»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:15
«Рубин» примет «Тамбов» в матче 6-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Рубин» примет «Тамбов» в матче 6-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
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В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы одержали победу в первом туре и сыграли с тамбовчанами вничью во втором.

Следить за матчем «Рубин» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Тамбов»

Рубин — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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