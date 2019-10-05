«Тамбов» отыграл один мяч в матче 12-го тура премьер-лиги против «Рубина». Гол на 54-й минуте забил форвард Георгий Мелкадзе. Результативный пас на счету защитника Максима Осипенко.

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