«Рубин» — «Тамбов»: Мелкадзе отыграл один мяч
17:42
«Тамбов» отыграл один мяч в матче 12-го тура премьер-лиги против «Рубина». Гол на 54-й минуте забил форвард Георгий Мелкадзе. Результативный пас на счету защитника Максима Осипенко.
Георгий Мелкадзе забивает свой третий мяч в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
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