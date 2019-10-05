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«Рубин» — «Тамбов»: Мелкадзе отыграл один мяч

17:42
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«Тамбов» отыграл один мяч в матче 12-го тура премьер-лиги против «Рубина». Гол на 54-й минуте забил форвард Георгий Мелкадзе. Результативный пас на счету защитника Максима Осипенко.

Рубин — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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