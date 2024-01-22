Белоус: «Возглавлять «Спартак» Комбарову пока рановато, главная команда не поле для экспериментов»

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус поделился мыслями о возможном назначении Дмитрия Комбарова главным тренером основного «Спартака».

19 января 36-летний специалист возглавил вторую команду красно-белых.

«Возглавлять основной «Спартак» Комбарову рановато, а в молодежной команде сможет себя проявить, чего-то добиться и просто понюхать пороху. Во вторую команду его взяли потому, что он работал с молодыми ребятами. Может ли он через пару лет «Спартак» возглавить? Мы можем предполагать все что угодно. Во-первых, все зависит от акционеров. Во-вторых, главная команда не поле для экспериментов. При всем моем уважении к Комбарову, что он спартаковец, но пока надо добиваться результата в других лигах», — цитирует Белоуса Legalbet.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.