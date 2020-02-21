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«Рубин» подтвердил травму Тарасова

15:45
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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Как ранее сообщал «СЭ», у полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова диагностировали перелом. Об этом информирует официальный Twitter казанцев.

Точный диагноз: закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза. Тарасов получил травму во время тренировки на сборе в Турции сегодня, 21 февраля.

«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», — написано в сообщении пресс-службы казанцев.

18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.

Последним клубом игрока был «Локомотив». Хавбек выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1230835949040545792

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