«Рубин» подтвердил травму Тарасова
Как ранее сообщал «СЭ», у полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова диагностировали перелом. Об этом информирует официальный Twitter казанцев.
Точный диагноз: закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза. Тарасов получил травму во время тренировки на сборе в Турции сегодня, 21 февраля.
«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!», — написано в сообщении пресс-службы казанцев.
18 февраля «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником до конца сезона-2019/20.
Последним клубом игрока был «Локомотив». Хавбек выступал за железнодорожников с 2010 по 2019 год. В составе красно-зеленых Тарасов стал чемпионом России-2017/18, а также трижды выиграл Кубка страны.
В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза».— «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020
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Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле! ?? pic.twitter.com/iEbevlrhLr
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