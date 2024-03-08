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8 марта, 16:30

«Рубин» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Пари НН» в 20-м туре чемпионата России 9 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» встретится с «Пари НН» в 20-м туре чемпионата России в субботу, 9 марта. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров премьер-лиги команда Рашида Рахимова набрала 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородский клуб с 25 баллами идет на 9-м месте чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Пари Нижний Новгород

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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