«Рубин» встретится с «Пари НН» в 20-м туре чемпионата России в субботу, 9 марта. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров премьер-лиги команда Рашида Рахимова набрала 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородский клуб с 25 баллами идет на 9-м месте чемпионата России.

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