Газзаев: «Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева! Особенно в Самаре»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему отбитый вратарем армейцев Игорем Акинфеевым пенальти в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) может привести команду к чемпионству.

«Игорь — молодец! Пенальти — его фирменное блюдо! Особенно в Самаре. 21 год назад он только начинал свою карьеру и был совсем юным вратарем, а сейчас уже зрелый и опытный мастер. Тогда, в 2003 году он взял пенальти и позже ЦСКА стал чемпионом России. Надеюсь, что эта история повторяется», — сказал Газзаев «СЭ».

Команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на восьмой строчке.