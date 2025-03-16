Круговой заявил, что потерял половину зуба в матче с «Акроном»

Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что лишился части зуба из-за столкновения с соперником во время матча 21-го тура РПЛ с «Акроном».

«Сейчас ничего не произошло. В начале матча произошло столкновение, половина зуба отвалилась. Насколько это мешает? Не мешает, уже достал, все нормально», — сказал Круговой в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 26-летний защитник забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Встреча ЦСКА и «Акрона» продолжается на стадионе «Солидарность Самара Арена», после первого тайма счет — 1:0 в пользу армейской команды.