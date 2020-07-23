«Рубин» объявил об уходе Граната, Маркова и Плиева

Владимир Гранат покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте клуба. Он провел 46 матчей за казанскую команду.

Также «Рубин» покинули защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков в связи с истечением сроков арендных соглашений. Плиев и Поярков возвращаются в «Ростов», Марков — в московское «Динамо», а Пабло Сантос — в «Брагу».

Марков провел за «Рубин» 22 встречи и забил 5 голов, став лучшим бомбардиром команды в сезоне. Плиев сыграл 13 матчей, Пабло Сантос — 9 матчей, а Николай Поярков — 7 матчей.