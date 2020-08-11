На 65-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Сергей Иванов поступил правильно, удалив защитника казанской команды Силвие Бегича. Тот задержал руками Федора Смолова, контролировавшего мяч и убегавшего один на один с вратарем.

Судья определил, что игрок «Рубина» лишил соперника явной возможности забить гол и достал красную карточку. (Александр Бобров)