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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: за что удален игрок хозяев?

21:43

На 65-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Сергей Иванов поступил правильно, удалив защитника казанской команды Силвие Бегича. Тот задержал руками Федора Смолова, контролировавшего мяч и убегавшего один на один с вратарем.

Судья определил, что игрок «Рубина» лишил соперника явной возможности забить гол и достал красную карточку. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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