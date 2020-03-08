«Рубин» — «Крылья Советов»: Попович вывел гостей вперед
14:44
Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Рубина».
Нападающий Деян Радонич сделал заброс из глубины на Поповича, который вышел один на один с Юрием Дюпиным. Хавбек спокойно перекинул вышедшего на него вратаря.
Второй гол Дениса Поповича после возвращения в Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2020
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