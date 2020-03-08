Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Рубина».

Нападающий Деян Радонич сделал заброс из глубины на Поповича, который вышел один на один с Юрием Дюпиным. Хавбек спокойно перекинул вышедшего на него вратаря.