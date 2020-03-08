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«Рубин» — «Крылья Советов»: Попович вывел гостей вперед

14:44
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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Попович открыл счет в матче 21-го тура чемпионата России против «Рубина».

Нападающий Деян Радонич сделал заброс из глубины на Поповича, который вышел один на один с Юрием Дюпиным. Хавбек спокойно перекинул вышедшего на него вратаря.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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