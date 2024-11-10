«Рубин» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 15-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:45 мск.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Козлов, Батчи, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».