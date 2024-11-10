«Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол форварда казанской команды Николы Чумича черно-зеленые ответили точным ударом Александра Черникова.

На 31-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти. На 87-й минуте гол игрока гостей Олакунле Олусегуна не был засчитан из-за фола Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл. У «Рубина» 19 очков и седьмая строчка.

23 ноября команда Мурада Мусаева отправится в гости к «Химкам». Казанцы днем ранее на своем поле примут «Акрон».