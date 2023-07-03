«Пари НН» и «Оренбург» заинтересованы в аренде вратаря «Зенита» Одоевского

«Пари НН» и «Оренбург» интересуются возможностью аренды 20-летнего голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, вероятность ухода футболиста из «Зенита» летом высока. Отмечается, что представители игрока предлагают Одоевского азиатским клубам.

3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел 4 матча за «Зенит» в РПЛ, пропустил 1 мяч и 3 игры отстоял на ноль.